‘Ostuni aderisce a Safe place for women, prima città in Italia’

agenzia

Consigliera Giannotti propone odg e consiglio approva

OSTUNI, 29 NOV – Il Consiglio comunale di Ostuni, in provincia di Brindisi, ha votato all’unanimità un ordine del giorno con il quale l’amministrazione aderisce alla campagna “Safe place for women” (luogo sicuro per le donne). L’ordine del giorno è stato presentato dalla consigliera del Pd, Rosalinda Giannotti, ed è promosso dal gruppo del Partito Socialista Europeo del Comitato europeo delle regioni (CdR). Un’iniziativa a tutela delle vittime delle donne e di contrasto ad ogni discriminazione di genere. “Ostuni è la prima città in Italia ad aderire a questa iniziativa approvando un ordine del giorno ed è importantissimo che è stato votato all’unanimità”, precisa Giannotti, giovane consigliera dem e tra i sei componenti italiani del Partito dei socialisti europei (Pes) selezionati da diverse settimane per far parte del CdR. L’ordine del giorno, recependo la mozione, prevede “oltre a una dichiarazione di intenti politica forte anche delle misure concrete come: l’illuminazione di strade periferiche della città, maggiore formazione agli operatori che hanno che sono a contatto con le vittime, formazione nelle scuole e la creazione di rifugi sicuri e – aggiunge la consigliera – maggiori risorse da investire nei centri antiviolenza che operano sul territorio”. Rosalinda Giannotti evidenzia che la mozione è stata approvata da altre capitali europee quindi è “davvero importante per Ostuni essere in questa rete di realtà così virtuose”.

