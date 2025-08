P. Faltas (Custodia), su Gaza piano sconvolgente

agenzia

"I palestinesi hanno diritto di rimanere nella Striscia"

CITTÀ DEL VATICANO, 05 AGO – “I palestinesi hanno diritto a rimanere a Gaza, in Cisgiordania e nei territori a loro attribuiti da accordi e convenzioni internazionali, hanno il diritto di vivere, hanno il diritto di esistere come popolo e come stato riconosciuto. Chi non riconosce questo, deve essere ritenuto responsabile e complice di un massacro”. Lo dice il vicario della Custodia di Terra Santa, padre Ibrahim Faltas. “La fame, la sete, il caldo, la mancanza di cure e di ogni bene essenziale, la minaccia di perdere la propria terra sono gravi e pesanti carichi sulla coscienza del mondo. Chi può e deve fermare il piano sconvolgente di dominio su Gaza sta a guardare in silenzio”, sottolinea il francescano.

