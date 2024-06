P.S Berlusconi, ‘Silvio mio padre è Amore’

agenzia

Il Cav: 'Se non sai amare non puoi costruire niente di buono'

MILANO, 11 GIU – Alla vigilia di un anno dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, alla commemorazione organizzata da Mediaset nell’headquarter di Cologno erano presenti in tanti, e altri dipendenti e collaboratori erano collegati in diretta anche dalle sedi di Roma e Madrid. Si sono raccolti nello Studio 20 e Pier Silvio per ricordare il fondatore non è partito dai successi dell’imprenditore o dalle sfide del politico ma da una parola, “la parola più forte, più potente, in assoluto universale: Silvio Berlusconi il nostro fondatore, mio padre è Amore”. Su un mega schermo appare il ritratto di Silvio Berlusconi e poi una sua citazione: “Il vero amore vince su tutto, se non sai amare non puoi costruire niente di buono, per te e per gli altri. Se sai amare riesci a guardare alla vita, in tutti i suoi aspetti con uno sguardo sempre positivo, realista ma ottimista , capace di vedere avanti”.

