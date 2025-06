Pa Digitale, 70 milioni alle Province per la migrazione su Cloud

agenzia

Gandolfi, Upi: 'Investimenti strategici per innovare i processi'

ROMA, 24 GIU – “Grazie al lavoro di raccordo e alla collaborazione tra UPI e il Dipartimento per la trasformazione digitale le Province avranno a disposizione 70 milioni per migrare in cloud i propri dati e servizi sul cloud qualificato. Un traguardo che abbiamo raggiunto con il sottosegretario Butti, che ha deciso di dedicare un Avviso pubblico espressamente dedicato a Province e Città metropolitane, colmando il vuoto determinato dall’esclusione di questi enti dai finanziamenti PNRR sulla digitalizzazione”. Lo ha detto il presidente di Upi Unione delle province italiane, Pasquale Gandolfi, intervenendo al convegno “L’intelligenza Artificiale per la PA locale” in corso a Roma, promosso da Upi insieme ad Ali Lega delle Autonomie Locali e a fondazione PromoPA. “Le risorse messe a disposizione daranno alle Province l’opportunità di partecipare all’evoluzione tecnologica della pubblica amministrazione – ha sottolineato Gandolfi – e consentiranno di confrontarsi su una strategia più complessiva di digitalizzazione anche dopo il 2026. Le Province – ha poi concluso – possono concorrere a promuovere uno sviluppo inclusivo e consapevole dell’IA nelle amministrazioni locali che eviti logiche di disintermediazione spinta e consenta di arricchire i nostri ecosistemi locali. Per questo ci attiveremo per promuovere tra le Province, insieme agli enti locali del territorio, strategie di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, che permettano di rafforzare la capacità di presidiare lo sviluppo delle conoscenze, delle innovazioni, della produttività e dello sviluppo sostenibile locale”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA