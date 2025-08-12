Padre e figlio trovati morti dopo una caduta in Alto Adige

agenzia

A dare l'allarme sono stati i famigliari preoccupati

BOLZANO, 12 AGO – Padre e figlio sono stati trovati morti in Alto Adige in seguito ad una caduta da un tratto esposto di un sentiero nella zona di Plan, a Moso in Passiria, sotto il bivacco Pixner. Le vittime sono Martin Gufler, 25 anni, ed il padre Karl Josef Hilmer, 67 anni, entrambi residenti a San Martino in Passiria. A dare l’allarme sono stati i famigliari preoccupati perché lunedì, a tarda sera, padre e figlio non erano ancora rientrati da un’escursione. Sul posto il Soccorso alpino della val Passiria, il Sagf della Finanza e la Sezione aerea della Guardia di Finanza.

