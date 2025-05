Padre uccide figlio, fermo convalidato per il 64enne

agenzia

Provvedimento emesso dal Gip al termine interrogatorio garanzia

LAMEZIA TERME, 05 MAG – Fermo convalidato ed ordinanza di custodia cautelare in carcere per Francesco Di Cello, di 64 anni, la guardia giurata in pensione che venerdì scorso, nel quartiere “Marinella” di Lamezia Terme, ha ucciso con un colpo di pistola al volto, al culmine di una lite, il figlio trentenne, Bruno, costituendosi subito dopo alla polizia. I relativi provvedimenti sono stati adottati dal Gip di Lamezia Terme a conclusione dell’interrogatorio di garanzia cui è stato sottoposto l’omicida, per il quale, dunque, é stata confermata la custodia cautelare in carcere. Di Cello resta così detenuto nel carcere di Catanzaro, dove era stato portato dopo essersi costituito.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA