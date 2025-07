Palazzo a fuoco a Cherasco, evacuate due famiglie

agenzia

L'incendio è divampato a partire dalle 22

CHERASCO, 04 LUG – Nella palazzina andata fuoco stasera a Cherasco (Cuneo), paese di circa 9.500 abitanti, erano presenti due famiglie, che sono state evacuate. Si tratta di quattro adulti e di una bambina. L’incendio è partito intorno alle 22 e al momento non vengono ancora riferite ipotesi sulle cause. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro e continueranno nella notte per finire di spegnere le fiamme e per mettere in sicurezza ciò che rimane dell’edificio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA