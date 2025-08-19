Palestinesi d’Italia, ‘offensive mediatiche contro ProPal’

agenzia

'Hannoun accusato di legami con il terrorismo e Hamas"

MILANO, 19 AGO – “Alcuni quotidiani di destra radicale” “ritraggono il sostegno al diritto internazionale e ai diritti dei palestinesi come affini al terrorismo, accusando attivisti italiani di avere contatti con Hamas, come nel caso di Mohammed Hannoun, accusato di legami con il terrorismo e Hamas”. Lo scrivono in un comunicato l’Associazione dei Palestinesi in Italia – presieduta da Hannoun – e l’Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese in Italia, fondata dallo stesso architetto giordano nel 1994 e attiva a Gaza con varie iniziative di solidarietà. “Queste offensive mediatiche – si legge nella nota – non sono semplici divergenze politiche: sono forme di terrorismo intellettuale finalizzate a intimidire e zittire chi difende la giustizia e le convenzioni internazionali. È un dramma che accade proprio mentre in Italia cresce una solidarietà popolare verso il popolo palestinese”. “Esortiamo tutti – concludono le associazioni – a continuare a contrastare le campagne diffuse dall’informazione distorta. Rimarremo saldi finché non sarà raggiunta la vittoria e realizzate le aspirazioni del nostro popolo”. L’Associazione benefica di solidarietà ha diffuso poi un rendiconto della missione umanitaria in corso a Gaza, dove grazie alle donazioni raccolte in Italia, sono stati distribuiti pasti caldi e cassette di verdura fresca.

