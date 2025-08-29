Palio di Asti, tutto esaurito con dieci giorni di anticipo

agenzia

Grande afflusso di turisti stranieri

ASTI, 29 AGO – Sold out al Palio di Asti che si correrà domenica 7 settembre. “Anche quest’anno abbiamo ottenuto il risultato sperato ma con dieci giorni di anticipo rispetto agli anni precedenti”, hanno annunciato questa mattina il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, e l’assessore alle manifestazioni, Riccardo Origlia. I 5.600 posti delle tribune che si stanno costruendo in queste ore in piazza Alfieri sono stati tutti venduti. Resta ancora qualche posto disponibile nei parterre, i posti in piedi al centro della piazza. Il Palio di quest’anno sarà un’edizione speciale in quanto ricorre il 750° anniversario dalla sua prima menzione storica ad opera del cronista locale Guglielmo Ventura. Al raggiungimento del tutto esaurito in anticipo ha giocato anche il richiamo esercitato dalla manifestazione in altri Paesi. “Vi è stato un sensibile aumento dei turisti stranieri grazie anche all’attività di promozione turistica rivolta all’estero e agli investimenti in comunicazione effettuati e tuttora in corso”, ha concluso il sindaco.

