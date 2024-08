Palio di Siena, applausi per il Drappellone cubista di Guasco

agenzia

'Cencio' per la carriera che si corre il 16 agosto

SIENA, 10 AGO – Applausi per il Drappellone dipinto dall’artista Riccardo Guasco in onore della Madonna Assunta per il Palio di Siena del 16 agosto. L’opera è stata svelata questo pomeriggio nel Cortile del Podestà ed è stato presentato dall’illustratore e designer Ale Giorgini. Un Drappellone, quello di Guasco, giocato sui contrasti cromatici delle terre, i gialli e gli ocra del tufo, con i colori del cielo, dei palazzi, delle bandiere che sventolano a Siena durante il Palio in un grande universo di forme e colori d’ispirazione cubista. Si passa da una dimensione sacra a una dimensione più terrena del Palio, toccando la torre civica del palazzo comunale, i cavalli, i palazzi, fino a scendere sulla terra di Piazza con la sua caratteristica forma a semicerchio e la divisione in spicchi. Oltre ai cavalli, grandi protagonisti sono i barberi, le caratteristiche sfere con i colori delle Contrade, con cui i bambini di Siena giocano in strada. Ed è proprio ai colori, all’energia che sprigionano, al gioco di bambini, ai cavalli e ai senesi che è ispirata quest’opera. “Il gioco resti centrale sempre – ha detto il sindaco Nicoletta Fabio – fondamentale, però, rispettare sempre i propri ruoli: la Festa, nella sua evoluzione, ha bisogno di punti fermi e di autorevolezza. Ognuno di noi ha il compito e il dovere di preservare qualcosa di unico, secondo le proprie capacità e competenze, mai travalicare i confini”.

