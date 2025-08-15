Palio di Siena, contrada del Bruco vince anche prova generale

agenzia

Ha cambiato fantino così come ha fatto anche la Tartuca

SIENA, 15 AGO – Dopo la prova di stamani, la contrada del Bruco – con il fantino Mattia Chiavassa detto Tambani sul cavallo Diamante Grigio – ha vinto la prova generale di stasera del Palio di Siena in preparazione della carriera di domani dedicata alla Madonna Assunta. Buona la partenza di Leocorno e Drago ma è stata l’Aquila a prendere la prima posizione all’altezza della curva di San Martino; all’inizio del secondo giro la Giraffa è andata in testa fino al sopraggiungere, all’inizio del terzo giro, del Bruco che ha poi concluso vittorioso la corsa. Da registrare due cambi di monta nella Tartuca e nel Bruco: Antonio Siri detto Amsicora è salito al posto di Francesco Cersosimo su Entu de P. Ulpu e Mattia Chiavassa detto Tambani al posto di Carlo Sanna detto Brigante su Diamante Grigio. La prova generale, come da tradizione, è stato preceduto dalla sfilata di un drappello di carabinieri a cavallo. Domani alle 9 è in programma la cosiddetta ‘provaccia’, mentre alle ore 19 è prevista l’uscita dei 10 fantini a cavallo che per le rispettive contrade si contenderanno il Palio dipinto da Francesco De Grandi.

