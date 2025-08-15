Palio di Siena: contrada del Bruco vince la quarta prova

agenzia

Pista di tufo risistemata dopo l'acquazzone del 14 agosto

SIENA, 15 AGO – E’ stata la contrada del Bruco col fantino Carlo Sanna, detto Brigante, sul cavallo Diamante Grigio a vincere la quarta prova del Palio di Siena, stamani in piazza del Campo, in vista della corsa di domani dedicata alla Madonna Assunta. Buona la partenza di Civetta e Tartuca ma è stato il Drago a prendere la testa alla prima curva di San Martino per mantenerla fino all’inizio del secondo giro quando è sopraggiunto il Bruco che ha preso la testa per mantenerla fino al termine della corsa. La prova di questa mattina è stata posticipata di oltre un’ora per consentire agli operai comunali di sistemare la pista di tufo danneggiata dal violento acquazzone di ieri pomeriggio che aveva portato all’annullamento della terza prova. Questa sera alle ore 19,15 è in programma la prova generale.

