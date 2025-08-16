Palio di Siena: provaccia vinta da contrada della Tartuca

agenzia

Ultimo test in piazza del Campo prima della corsa nel pomeriggio

SIENA, 16 AGO – E’ stata la contrada della Tartuca con il fantino Antonio Siri, detto Amsicora, sul cavallo Entu de P. Ulpu, a vincere la ‘provaccia’ del Palio di Siena, ultimo test in vista della carriera di questa sera dedicata alla Madonna Assunta. Buona la partenza di Civetta e Giraffa ma è stata la Tartuca a prendere la testa prima della curva del Casato per mantenerla fino al termine del terzo giro. Alle ore 19 è prevista l’uscita dal Cortile del Podestà dei 10 fantini a cavallo che per le rispettive contrade si contenderanno il Palio.

