Palio di Siena, terza prova annullata dopo un temporale

agenzia

Pioggia ha reso impraticabile la pista di tufo

SIENA, 14 AGO – Annullata per pioggia la terza prova del Palio di Siena in programma questa sera alle 19,15. A causa di un temporale abbattutosi sulla città poco dopo le 16 la pista di tufo nell’anello di piazza del Campo si è resa impraticabile. Ad ufficializzare il rinvio della carriera dedicata alla Madonna Assunta la bandiera verde esposta dal Comune di Siena dalle trifore del Palazzo Pubblico. L’acquazzone ha ‘rotto’ gli ultimi giorni di caldo eccezionale che hanno riguardato anche la zona di Siena.

