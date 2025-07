Palio di Siena, vince la contrada dell’Oca con il fantino Tittia sul cavallo Diodoro

LA STORICA CORSA

La corsa si è disputata oggi dopo il rinvio dal 2 luglio per un forte temporale che aveva reso impraticabile il terreno

La contrada dell’Oca con il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia, sul cavallo Diodoro, ha vinto stasera il Palio di Siena dedicato alla Madonna di Provenzano. La corsa si è disputata oggi dopo il rinvio dal 2 luglio per un forte temporale che aveva reso impraticabile il terreno.

Tittia (che aveva trionfato anche lo scorso anno) e Diodoro hanno vinto rimanendo in testa per tutti i tre giri di piazza del Campo. Al termine della corsa in Piazza del Campo si è scatenata tutta la gioia dei sostenitori dell’Oca che si aggiudica il “drappellone” realizzato da Riccardo Manganelli.

