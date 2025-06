Palio Siena, applausi per il Drappellone di Manganelli

agenzia

'Cencio' per la carriera che si corre il 2 luglio

SIENA, 26 GIU – Gli applausi hanno accolto il Palio realizzato dall’artista senese Riccardo Manganelli con una particolare menzione al quinto centenario dell’Accademia degli Intronati e che si contenderanno le 10 contrade della Carriera in programma per il 2 luglio, dedicata alla Madonna di Provenzano. “Per un senese che ha sempre vissuto la contrada da generazioni – ha sottolineato il pittore Manganelli – realizzare il Palio è qualcosa che va al di là dell’emozione e del naturale orgoglio; emergono delle sensazioni difficilmente esprimibili a parole, che ho provato a rendere con il pennello”. L’opera presenta tre piani visivi. In primo piano, in basso, il cavallo visto di tre quarti circondato da mani: è rilassato, è nel momento in cui viene accarezzato e coccolato in Contrada. Nel piano intermedio è inserita la Madonna di Provenzano come la regina velata e vestita d’oro e di bianco, incoronata da due amorini alati e i rituali stemmi, con sotto altri due amorini alati che portano in alto una pietra serena vissuta, con il simbolo dell’Accademia degli Intronati, a simboleggiare il peso della cultura sopra la città di Siena che appare nel terzo piano, quello più in lontananza, con una vista particolare quella dell’uscita da piazza. “Quello che dobbiamo fare da stasera è riconoscerci e ritrovarci – ha commentato Nicoletta Fabio, sindaca di Siena -, dobbiamo sceglierci con i nostri pregi ed i nostri limiti nella consapevolezza che i tempi cambiano e che tutto muta tranne una verità: di fronte a questo cencio e a quello che rappresenta ci riconosciamo e siamo tutti tenacemente uguali senza distinzioni o pregiudizi”.

