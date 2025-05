Palio Siena: estratte Lupa, Oca, Bruco, Valdimontone e Pantera

agenzia

Corrono 2 luglio con Tartuca, Chiocciola, Drago, Selva, Istrice

SIENA, 25 MAG – Sono Lupa, Oca, Bruco, Valdimontone e Pantera le cinque contrade estratte questo pomeriggio a Siena per il Palio dedicato alla Madonna di Provenzano che si corre il 2 luglio. Le contrade estratte vanno ad aggiungersi a Tartuca, Chiocciola, Drago, Selva e Istrice, che corrono di diritto. Due le coppie di contrade rivali che si sfideranno in piazza del Campo: Tartuca e Chiocciola, Istrice e Lupa. Come da tradizione le bandiere delle contrade estratte sono state collocate alle trifore del primo piano di Palazzo Pubblico, a fianco di quelle che partecipano di diritto alla carriera. Le bandiere delle sette contrade non estratte o che devono scontare una squalifica sono state posizionate alle finestre del secondo piano.

