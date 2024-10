Pantanti:agenti,nella stanza dove morì altri prima di noi

agenzia

Inchiesta Procura Trento senza indagati, sentite dieci persone

TRENTO, 30 SET – Alcune persone sarebbero entrate nella stanza dove venne ritrovato il corpo di Marco Pantani, nel residence “Le Rose” di Rimini, prima della polizia scientifica. Lo hanno sostenuto due agenti della scientifica, sentiti come testimoni dalla Procura di Trento nell’ambito dell’inchiesta per associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata alle scommesse clandestine. I testimoni all’epoca dei fatti furono incaricati di effettuare i rilievi all’interno del residence di Rimini, ora demolito: hanno riferito di aver ricevuto disposizioni da due persone entrate per prime nella stanza “di aspettare fuori”. La Procura ha già sentito 10 persone.

