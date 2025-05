“Paola Cappa smentisce la sorella, ho vocali per gli inquirenti”

Delitto Poggi

Chiesa Soprani, "se me li chiedono li fornisco"

“Se la procura me li chiede, li fornisco”: Francesco Chiesa Soprani – ex manager dello spettacolo, ha parlato così a Repubblica dei messaggi locali che ha detto di avere ricevuto da Paola Cappa il giorno del prelievo del dna di Andrea Sempio, indagato in concorso per l’omicidio di Chiara Poggi, la cugina di Paola e di sua sorella gemella Stefania. “Non me ne faccio niente. Se la procura me li chiede, li fornisco”. Chiesa Soprani, che è stato fra l’altro agente di Noemi Letizia ed è stato sentito come teste nel Ruby Ter, ha detto di aver conosciuto Paola nel 2007.