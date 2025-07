Papa a Carabinieri,rispondere a crimine con forza legge e onestà

agenzia

'Specie in questo tempo di guerra. D'Acquisto sia l'esempio'

CASTEL GANDOLFO, 15 LUG – “Davanti alle ingiustizie, che feriscono l’ordine sociale, non cedete alla tentazione di pensare che il male possa averla vinta. Specialmente in questo tempo di guerre e di violenza, restate fedeli al vostro giuramento: come servitori dello Stato, rispondete al crimine con la forza della legge e dell’onestà. È così che l’Arma dei Carabinieri, la Benemerita, meriterà sempre la stima del popolo italiano”. Lo dice papa Leone XIV nell’omelia per la speciale messa che ha riservato ai Carabinieri questa mattina nella loro Stazione di Castel Gandolfo. “La devozione alla Vergine fedele rispecchia inoltre il motto dei Carabinieri, Nei secoli fedele – aggiunge – , esprimendo il senso del dovere e l’abnegazione di ogni membro dell’Arma, fino al sacrificio di sé”. “Esprimo perciò – dice anche – profonda gratitudine per il nobile e impegnativo servizio che l’Arma rende all’Italia e ai suoi cittadini, oltre che a favore della Santa Sede e dei fedeli che visitano Roma: penso specialmente ai molti pellegrini di quest’anno giubilare”. Leone XIV ha anche indicato nel venerabile Salvo D’Acquisto, “medaglia d’oro al valore militare del quale è in corso la causa di beatificazione”, “l’esempio” da seguire.

