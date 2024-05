Papa a Russia-Ucraina, ‘rinnovo appello a liberare prigionieri’

agenzia

"La Santa Sede favorirà ogni sforzo in questo senso"

CITTÀ DEL VATICANO, 12 MAG – “Rinnovo il mio appello per uno scambio generale di tutti i prigionieri tra Russia e Ucraina, assicurando la disponibilità della Santa Sede a favorire ogni sforzo a tale riguardo, soprattutto per quelli gravemente feriti e malati”. Lo ha detto il Papa al Regina Coeli rinnovando l’appello che aveva lanciato all’Urbi et Orbi la domenica di Pasqua.

