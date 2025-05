Papa a sorpresa dagli agostiniani, messa e pranzo con loro

Vaticano

La vista al Ponteficio istituto che ha guidato come moderatore

Papa Leone XIV si è recato dagli agostiniani di via Paolo VI. Lo apprende l’ANSA. Nel giorno tradizionalmente di riposo dei Papi, Prevost, al suo quinto giorno da Pontefice, vuole dedicare la giornata a loro con la messa e il pranzo. Il Papa si trova al Pontificio Istituto Patristico Augustinianum. Gli agostinaini già il 9 maggio avevano salutato con gioia l’elezione a Pontefice del “confratello agostiniano, ‘figlio di Sant’ Agostino’, padre Robert F. Prevost”. Per dodici anni, dal 2001 al 2013, Leone XIV ha guidato l’Istituto in qualità di Moderatore Generale. “Nel solco del Suo magistero e della spiritualità di Sant’Agostino proseguiamo la nostra missione di insegnamento”, avevano detto, “che lo Spirito Santo e il santo Vescovo di Ippona possano accompagnare e illuminare il suo cammino di fede e di pace”.

