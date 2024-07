Papa a Trieste abbraccerà due bimbe palestinesi fuggite da Gaza

agenzia

Tra i vari incontri privati che avrà domenica mattina

TRIESTE, 02 LUG – Tra le persone che incontreranno in forma privata Papa Francesco domenica mattina al Generali Convention Center ci saranno anche due sorelline palestinesi venute via da Gaza e la loro mamma, di 20 anni. Sono la piccola Maya, che in realtà è nata a Trieste il primo maggio scorso, praticamente appena arrivata in città, e la sua sorellina di quattro anni, affetta da una gravissima patologia. Le tre sono giunte in città con un volo umanitario della ong Save a child dell’inglese Sally Becker, parte di un gruppo di 21 persone complessivamente tra bimbi e parenti che erano in cura in ospedali a Il Cairo e che sono stati accolti in Italia e vengono curati all’ ospedale pediatrico Burlo Garofolo. Ad accompagnare le due bambine e la loro madre – che aveva tenuta nascosta la gravidanza – saranno volontari della Comunità di Sant’Egidio. La notizia si è appresa a margine di ‘Nessun dorma’ la serata di beneficenza, ieri, al Mib School of management di Trieste, organizzata dalla Fondazione Burlo Ets. Il Pontefice incontrerà in forma privata anche 50 tra docenti e studenti dell’Università di Trieste (che celebra i cento anni), i rappresentanti di tutte le confessioni di Trieste, 50 migranti e 50 disabili.

