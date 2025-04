Papa: bandiere a mezz’asta sull’Amerigo Vespucci

agenzia

Visite alla nave e al Villaggio IN Italia confermate

TARANTO, 21 APR – Bandiere a mezz’asta sull’Amerigo Vespucci per ricordare papa Francesco. La nave scuola della Marina Militare, indicata chiesa giubilare, ha voluto rendere omaggio al Pontefice durante la settima tappa del tour Mediterraneo, a Taranto, ricordando le parole usate dal ministro della Difesa, Guido Crosetto. “La scomparsa di papa Francesco ci lascia tutti attoniti e sbigottiti – scrive -. La famiglia della Difesa italiana, e io per primo, si stringe, con affetto e commozione, a tutta la Chiesa cattolica e a tutti i fedeli cristiani che ora stanno pregando per l’anima di un Pontefice che lascia un vuoto in ognuno di noi. Papa Francesco ha guidato, con sapienza, umanità e sacrificio, la vita della sua Chiesa e la voce del suo Magistero si è fatta sentire in tutto il Mondo”. L’organizzazione del Tour Vespucci comunica che, tenuto conto dell’impossibilità di riprogrammare in altra data le visite già prenotate a favore della popolazione, nella giornata di oggi a Taranto la nave ed il Villaggio IN Italia resteranno aperti al pubblico senza ulteriori iniziative e attività. L’organizzazione raccomanda a tutti i visitatori la massima sobrietà in rispetto verso il lutto che ha colpito il mondo intero.

