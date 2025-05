Papa celebra la prima messa con la casula donata all’Aquila a Bergoglio

Vaticano

Scelta da Leone XIV per la prima funzione nella Cappella Sistina

Per la sua prima messa nella Cappella Sistina Papa Leone XIV ha scelto di indossare la casula con i simboli della Croce di Collemaggio, la basilica di riferimento della Perdonanza Celestiniana. La casula era stata donata all’Aquila a Papa Francesco, e poi consegnata al cardinale Giuseppe Petrocchi, al termine della messa che precedette l’apertura della Porta Santa il 28 agosto 2022, proprio in occasione della Perdonanza. Numerosi i post sui social pubblicati da chi era presente a quella giornata, ricordata come “storica” per la diocesi aquilana, e che stamani ha riconosciuto la casula indossata dal nuovo pontefice. Le vesti liturgiche scelte per la celebrazione della Perdonanza, immortalate in una foto dell’Arcidiocesi dell’Aquila, riportavano, nei clavi, le geometriche croci che decorano la facciata della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, uno dei simboli del capoluogo abruzzese.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA