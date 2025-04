Papa: Ciciliano, It-alert necessario per avvertire i fedeli

agenzia

Capo Protezione Civile, concordato con Prefettura e Questura

ROMA, 25 APR – “L’afflusso dei fedeli è tale che con questa velocità non è possibile consentire a tutti di raggiungere piazza San Pietro. Il messaggio, concordato con Prefettura e Questura, era necessario per trasmettere questa importantissima notizia non solo a chi è in fila, ma anche a chi si sta apprestando a raggiungere la zona”. Così il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, intervistato da Rainews24 in merito all’It-alert inviato alle 13:11 alle utente telefoniche di Roma, all’interno del Raccordo, per annunciare gli orari di chiusura di piazza San Pietro e della Basilica per rendere omaggio a papa Francesco.

