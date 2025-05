Papa: Ciciliano, pronti 2mila volontari per prossimi eventi

agenzia

Capo protezione civile, atteso grande afflusso per primo Angelus

ROMA, 09 MAG – “Sono pronti a entrare in campo fino a duemila volontari di protezione civile: ai 1.500 già previsti abbiamo aggiunto circa 700 unità dal sistema nazionale e dalla colonne mobili delle regioni mentre per quanto riguarda i sanitari diamo un apporto di ulteriori 150-200 operatori. Inoltre stiamo potenziando le ambulanze e i posti medici avanzati”. Così il capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, al termine del Comitato operativo sul primo Angelus e sulla cerimonia di insediamento del nuovo pontefice. “Per l’Angelus di domenica, che si farà dalla Loggia centrale, ci aspettiamo un gran numero di persone – ha aggiunto – non possiamo ancora stimare quante saranno ma ragioniamo in termini di worst case scenario: meglio avere dei volontari in più a un evento piccolo che dei volontari in meno a un evento più grande”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA