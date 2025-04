Papa: dalla laguna di Marano risuonano sirene pescherecci

agenzia

Omaggio pescatori della Bassa friulana con ricordo dell'udienza

TRIESTE, 26 APR – Il 23 novembre scorso il papa Francesco li aveva ricevuti in udienza, erano oltre 3.500 e provenivano da tutte le coste, erano i pescatori italiani. In ricordo di quell’incontro, l’unico per la categoria con un pontefice, stamani le sirene dei pescherecci sono risuonate in omaggio al papa scomparso, alle 9:45, proprio mentre si svolgeva i funerali in Città del Vaticano. Tra tutti, anche i pescatori della laguna di Marano, nella Bassa friulana, in provincia di Udine, hanno fatto sentire il suono monotonale, fisso e impressionante, nel silenzio lagunare. E, come sottolinea la Tgr Rai del Fvg, toccante è stato il momento in cui il comandante di una motonave noto nella zona, Adriano, ha imbracciato la tromba ed ha intonato il Silenzio. “Siete custodi del mare, esempio di solidarietà e visione per il futuro” aveva detto loro papa Francesco in udienza, segnalando che in mare non si va mai da soli ma sempre con qualcuno, con un compagno. E quel messaggio oggi è nuovamente passato di bocca in bocca tra i pescatori della zona, in uno scambio di ricordi.

