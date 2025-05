Papa: Gualtieri, weekend intensissimo, attese 250mila persone

agenzia

'Roma Capitale collabora con il massimo impegno'

ROMA, 16 MAG – “Proponiamo un metodo che funziona molto bene, siamo tutti tarati su un evento che prevede la massima partecipazione. Il numero delle delegazioni è altissimo e c’è anche il Giubileo delle Confraternite, che già sabato avrà una processione molto impegnativa con il passaggio di carri altissimi. Sarà un weekend intensissimo”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. “Domenica a San Pietro ci saranno 100 mila fedeli delle confraternite, a cui si aggiungeranno i fedeli romani. Per questo abbiamo predisposto un perimetro in grado di contenere fino a 250 mila persone – ha aggiunto -. Ci sarà il Papa alle 9 che con la Papamobile percorrerà via della Conciliazione fino a Piazza Pia, quindi i fedeli possono andare li, non devono andare necessariamente a piazza San Pietro”. Poi ha elencato le forze in campo: “Ci saranno 6 mila donne e uomini delle forze dell’ordine, 300 vigili del fuoco, 1100 della Protezione civile, 1040 steward, 1100 militari, mille uomini di Ama e mille della polizia locale. Un dispositivo che vede un dispiegamento massimo, e Roma Capitale collabora con il massimo impegno”.

