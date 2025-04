Papa, il dress code per il funerale: cosa devono indossare donne e uomini

Il lutto

Per gli uomini, abito scuro con cravatta nera lunga e un bottone dello stesso colore sul bavero sinistro della giacca, dove possono trovare posto solo le onorificenze vaticane. Per le donne abito nero, possibilmente lungo, dello stesso colore di guanti e velo sul capo, con un unico ornamento ammesso, un filo di perle. Sono le prescrizioni per chi parteciperà ai funerali del Papa, secondo i rodati manuali protocollari che definiscono anche la disposizione di autorità e capi di Stato.

I primi posti sono assegnati ai presidenti di Italia e Argentina (il Paese natale del Papa), seguono i sovrani cattolici regnanti, il Gran Maestro dell’Ordine di Malta e poi i sovrani regnanti non cattolici. Quindi, si va avanti con i capi di Stato in ordine alfabetico francese, la lingua della diplomazia. Le autorità civili verranno fatte accomodare sulla parte destra del sagrato guardando la basilica. I cardinali saranno tutti schierati davanti all’ingresso.