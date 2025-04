Papa: il Duomo di Milano gremito per la messa in suffragio

agenzia

Delpini: 'Qui per pregare, non per commemorare'

MILANO, 22 APR – Anche Milano ricorda Papa Francesco con una messa in suffragio celebrata nel Duomo dall’arcivescovo monsignor Mario Delpini. La cattedrale è gremita di fedeli, in prima fila le autorità, il governatore lombardo Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, la vicesindaca Anna Scavuzzo, il prefetto Claudio Sgaraglia, il questore Bruno Megale. Nel corso della celebrazione viene utilizzato il calice che lo stesso Papa Francesco aveva donato all’allora arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola durante la sua visita in città, il 25 marzo del 2017. La morte di Papa Francesco “ha suscitato un immenso impatto emotivo, con molti discorsi, e analisi, confidenze di esperienza” ha detto l’arcivescovo nel corso della messa. “In questi giorni grazie agli strumenti media sono arrivate a tutti noi parole, immagini e riflessioni – ha aggiunto -. Questa sera noi non siamo qui per una commemorazione, per una rievocazione della figura e del pontificato di Papa Francesco ma siamo qui per mettere in pratica la parola che credo il Papa ha ripetuto più spesso, cioè ‘pregate per me, ricordatevi di pregare per me'”. “Noi siamo qui questa sera a pregare per Papa Francesco – ha concluso -, a celebrare la Pasqua che Papa Francesco ha celebrato domenica e ha compiuto lunedì”.

