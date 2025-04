Papa, il mistero della tomba pagata da un benefattore e “ceduta” da chi l’aveva già prenotata

Vaticano

Resta sconosciuta l'identità di chi ha pagato le spese dell'ultima dimora del Pontefice nella basilica di Santa Maria Maggiore

Anche tra quanti gli erano vicinissimi in questi anni, per ora affiorano solo ipotesi: «il regalo di un amico tra i tanti che aveva», oppure, «potrebbe aver attinto dalle numerose donazioni che riceveva, del resto era nel suo stile pagare tutto da sè come fece anche appena eletto quando andò a saldare il conto alla casa del clero di via della Scrofa. Di norma a questo genere di spese avrebbe pensato il Vaticano tramite il Governatorato ma il suo stile personalissimo si riscontra anche in questa scelta». Resta ancora avvolto nell’ombra il misterioso benefattore che ha pagato le spese della tomba di papa Francesco, già pronta nella basilica di Santa Maria Maggiore, una delle cinque basiliche papali romane, da sempre legata a un forte rapporto con la nobiltà spagnola e guidata dal Capitolo Liberiano.

Intanto, proprio a Santa Maria Maggiore, pur nella consegna del silenzio ricevuta non appena si è diffusa la notizia della morte del Pontefice, qualche canonico del capitolo come l’ottantenne Maestro di musica sacra, mons. Valentino Miserachs Grau si allarga in un sorriso: «Lui desiderava moltissimo essere sepolto qui e noi siamo pronti ad accoglierlo». Mons. Miserachs ha da poco finito di celebrare nella Cappella dove è custodita l’Icona della Salus populi romani, la Madonna tanto cara a Francesco, tanto da averla omaggiata oltre cento volte. Poco distante, c’è proprio la nicchia che riceverà la bara del Pontefice. Si tratta di una nicchia nella Cappella Paolina, dove sono già sepolti San Pio V e Paolo V Borghese. Alla nicchia si accede o dal lato sinistro della navata centrale (ora c’è una struttura di legno con un lucchetto a impedire l’accesso e coprire la visuale) oppure dalla cappella Paolina stessa, dopo aver oltrepassato la Cappellina di Santa Francesca Romana della famiglia Sforza.