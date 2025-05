Papa, il vaticanista pronipote di Giovanni XXIII: «Ecco quando Parolin ha capito che non lo avrebbero eletto»

Il Conclave

“Come era già accaduto in passato, lo Spirito Santo ha spiazzato tutti i più navigati vaticanisti e i bookmaker internazionali che scommettevano su un papa italiano. Non è il momento di dare giudizi su Leone XIV o cercare suggestive somiglianze con i suoi predecessori. Aspettiamoci i soliti detrattori che scaveranno nel passato del nuovo papa. Ciò che importa è la sua prima parola: pace. L’ha chiesta a gran voce e su questo sono certo che il papa agostiniano, il papa missionario si spenderà sino alla fine e in ogni modo. Il sorriso con il quale si è presentato a mio avviso non deve ingannare. Non sarà un papa mite, ma fermo e lucido che porterà avanti la strada del dialogo”. Lo dichiara all’Adnkronos Emanuele Roncalli, pronipote di Giovanni XXIII, giornalista vaticanista.

“Ora è la volta delle ricostruzioni – tutte ipotetiche – delle votazioni. Credo che Parolin già al secondo scrutinio abbia compreso che non avrebbe avuto i voti necessari per essere eletto, nemmeno con un travaso di consensi da parte di Tagle – argomenta Emanuele Roncalli, erede della famiglia del “Papa Buono” Angelo Maria Roncalli -. Quindi ha prevalso Prevost e penso che in cuor suo lo sapesse già al terzo scrutinio alla pausa pranzo. Forse è in quel momento che ha scritto i pochi appunti letti durante la sua apparizione dal balcone di San Pietro. Non ne avrebbe avuto il tempo dal momento della fumata bianca a quello in cui pronuncia le prime parole”.