Papa, lo statunitense Prevost è la nuova guida della Chiesa cattolica

La prima preghiera per la pace nel mondo. Prende il nome di Leone XIV

Il Papa è Robert Francis Prevost e prenderà il nome di Leone XIV. E’ stato accolto da un boato dellafolla – oltre centomila persone – radunata a San Pietro l’apertura della Loggia delle Benedizioni che ha annunciato il nuovo Papa Leone XIV: c’è stato quindi silenzio per ascoltare le parole del cardinale protodiacono Dominique Mamberti che ha pronunciato l’Habemnus Papam.

Il nuovo Papa, visibilmente commosso, ha salutato i fedeli con la mano. In lungo boato e applauso della folla in piazza San Pietro ha accolto il nuovo Papa, Leone XIV, nel momento in cui si è affacciato dalla loggia delle benedizioni. «La pace sia con tutti voi». Queste le prime parole del nuovo Papa.