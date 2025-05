Papa, le radici italiane di Prevost tra Piemonte e Liguria

Origini

Un Papa americano ma con tanto sangue europeo. Una contaminazione di culture e storie che attraversa Italia, Francia e Spagna. Dall’albero genealogico di Leone XIV emergono le sue radici che affondano in una fetta ampia del Vecchio Continente per approdare, poi, negli Stati Uniti.La diretta discendenza di Papa Prevost arriva dalla Louisiana, nel sud-est del continente nord americano. Lì il bisnonno, Jacques Martino, approdò dall’Italia e in particolare dalla Liguria. L’uomo, infatti, era nato a Sanremo nel 1806 per poi decidere di emigrare. Si stabilisce a New Orleans dove morì nel 1852. Sua moglie Martuerite Cadeneth era originaria di East Feliciana, sempre nello stato della Louisiana.Nel 1864 nasce Joseph Martinez, il nonno di Papa Leone. Nel 1910 l’uomo si trasferisce a Chicago, nell’Illinois. Sua moglie, Suzanne Fontaine, è invece figlia di pasticceri di origini francesi, originaria della Normandia. La nonna del Papa nacque a Le Havre, il porto francese affacciato sull’Atlantico, nel 1894 ed è morta negli Usa, a Detroit, nel 1979.

Il papà di Leone XIV è Louis Prevost: classe 1920 si è diplomato al Central Ymca College nel 1943 e si è arruolato nell’esercito americano durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel corso del conflitto ha prestato servizio come tenente di vascello a bordo di una nave nel Mediterraneo. Ha lavorato come sovrintendente delle scuole della periferia sud di Chicago ed è morto nel 1997.Il cognome Prevost è presente in alcune zona della Francia e anche nel quadrante nord-ovest dell’Italia. Ciò fa supporre che nella famiglia del nuovo Papa possa scorrere anche sangue piemontese che rimanda in particolare al paese di Settimo Rottaro.