Papa Leone XIV conferma tutti gli appuntamenti del Giubileo

agenzia

Torna anche l'udienza giubilare del sabato

CITTÀ DEL VATICANO, 14 MAG – Papa Leone XIV ha confermato questa mattina, nel corso della sua udienza con mons. Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, tutti gli appuntamenti del Giubileo in corso che prevedono la sua presenza. Lo apprende l’ANSA. Inoltre, torna l’udienza giubilare del sabato, quella che era stata aggiunta all’udienza generale del mercoledì proprio per dare ai pellegrini maggiore possibilità di incontrare e ascoltare la voce del Papa.

