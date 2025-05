Papa Leone XIV, ‘mai più la guerra’

agenzia

'Pace giusta in Ucraina, cessi subito il fuoco a Gaza'

ROMA, 11 MAG – “Mai più la guerra”. Questo l’appello di Leone XIV al suo primo Regina Caeli a piazza San Pietro. Il Papa ha chiesto una “pace giusta per l’Ucraina e il cessate il fuoco a Gaza”. “Fratelli e sorelle, l’immane tragedia della seconda guerra mondiale terminava 80 anni fa, l’8 maggio, dopo aver causato 60 milioni di vittime”, ha ricordato. “Nell’odierno scenario drammatico di una terza guerra mondiale a pezzi, come diceva papa Francesco, mi rivolgo anch’io ai grandi del mondo con un appello sempre attuale: mai più la guerra!”, ha aggiunto Leone XIV. “Porto nel mio cuore le sofferenze dell’amato popolo ucraino”, ha sottolineato il Papa. “Si faccia il possibile per giungere al più presto a una pace autentica, giusta e duratura – ha aggiunto -. Siano liberati tutti i prigionieri e i bambini possano tornare alle proprie famiglie”. “Mi addolora profondamente quanto accade nella Striscia di Gaza. Cessi immediatamente il fuoco, si presti soccorso umanitario alla stremata popolazione civile e siano liberati tutti gli ostaggi”, ha esortato poi Papa Leone XIV. “Ho accolto con soddisfazione l’annuncio del cessate il fuoco tra India e Pakistan e auspico che attraverso i prossimi negoziati si possa presto giungere a un accordo durevole”, ha detto ancora il Pontefice.

