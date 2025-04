Papa, l’ultimo saluto con un vocale alla cugina piemontese Nella

La famiglia

La scoperta di quel legame familiare, racconta la donna, si deve a don Capra, il parroco di Portacomaro Stazione, frazione di Asti

È rimasta in contatto fino all’ultimo con il cugino, papa Francesco. Nella Bergoglio, ristoratrice di origini astigiane che da tempo risiede a Peveragno (Cuneo), aveva in comune con il pontefice un trisnonno, Giuseppe. Il loro rapporto, incominciato quando il prelato argentino era vescovo, è proseguito negli anni: «L’ho sentito l’ultima volta una settimana fa, gli ho inviato un messaggio di buona guarigione e gli ho raccomandato di riguardarsi. Lui mi ha ringraziato con un vocale, diceva che abbracciava me e la famiglia». «Grazie tante, un abbraccio a tutti Nella, grazie» sono state le parole del Pontefice. Prima, lo scorso 15 gennaio, c’era stato l’ultimo incontro in Vaticano, in udienza generale con l’Associazione Cuochi della Granda, che Nella Bergoglio – proprietaria insieme al marito Angelo Macario della storica Trattoria della Posta, a Pradeboni di Peveragno – aveva già accompagnato in altre occasioni. «Siamo stati accolti benissimo, – ricorda – ci ha salutati tutti e ho avuto occasione di parlargli: lui mi ha raccomandato di portargli la bagna cauda, se l’avessi cucinata. L’ho trovato bene, era sorridente e sereno».