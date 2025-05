Papa, Meloni scrive a Leone XIV: «Stato e Chiesa crescono insieme»

Presidenza del Consiglio

La premier ricorda il legame indissolubile con il Vicario di Cristo

«L’Italia ha un legame indissolubile col Vicario di Cristo. Non si potrebbero comprendere l’identità, la storia e la cultura della nostra Nazione al di fuori di quella che San Giovanni Paolo II, nel suo storico discorso al Parlamento italiano, definì la “linfa vitale” costituita dalla fede in Cristo». Lo afferma la premier Giorgia Meloni in una lettera inviata a Papa Leone XIV.«La nostra casa – aggiunge – si fonda sulla sintesi straordinaria tra fede e ragione. Sintesi che ha permesso alla civiltà italiana ed europea di concepire un mondo nel quale la persona è centrale, la vita è sacra, gli uomini sono liberi e di eguale dignità, lo Stato e la Chiesa sono distinti ma si rispettano reciprocamente, e crescono insieme. Civiltà che rispetta le identità altrui senza però rinnegare la propria, e che costruisce pace laddove altri seminano morte e distruzione».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA