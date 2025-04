Papa, piazza S. Pietro pronta per l’ultimo saluto a Francesco

Funerali

In tantissimi già in fila dalle prime ore del mattino

E’ regolare al momento l’afflusso dei fedeli a piazza San Pietro dove alle 10 inizieranno i funerali di papa Francesco.

Lo si apprende dalla Questura. Migliaia di fedeli hanno già raggiunto l’area. I varchi sono stati aperti poco dopo le sei e in pochi minuti è stata riempita la parte centrale della piazza. Dal Centro per la gestione dell’evento nella sala operativa della Questura si sta gestendo l’imponente dispositivo di sicurezza.

Sono già 140mila le persone arrivate nell’area di San Pietro per assistere alle esequie di papaFrancesco. 140 le delegazioni che hanno già fatto accesso in Vaticano. E’ la stima che emerge dal Centro per la gestione della sicurezza dell’evento della Questura di Roma. A circa un’ora dall’inizio della cerimonia, Piazza San Pietro è vicina al riempimento della capienza di 40 mila persone. Si stimano 100mila persone già presenti in via Conciliazione e lungo le vie di afflusso.

Sono cinque i maxi schermi allestiti in piazza: due sotto al sagrato, altri due ai lati del colonnato, e uno prima di via della Conciliazione. Dalle casse riecheggiano i canti, mentre il sole inizia a riscaldare la piazza e i fedeli che continuano ad arrivare.