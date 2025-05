Papa: prefetto, scatta da domani no fly zone

agenzia

Interdetta anche la navigazione nel Tevere

ROMA, 16 MAG – “Scatterà da domani sera l’interdizione della navigazione del tratto del Tevere, la no fly zone per la sicurezza aerea e i sistemi antidrone”. Lo ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza in prefettura. “In campo ci saranno anche tiratori scelti, sommozzatori e un imponente schieramento di forze”, ha aggiunto.

