Papa: ricordo di immigrato, condivisi con lui gratitudine

Volontario di Sant'Egidio, per accoglienza e supporto ricevuti

TRIESTE, 21 APR – “Durante la visita di Papa Francesco a Trieste, ho incontrato il Papa e ho condiviso la mia esperienza, sottolineando la mia gratitudine per l’accoglienza e il supporto ricevuti in città”. Ali Mudassar, immigrato dal Pakistan, ha voluto così ricordare la figura del Pontefice, incontrato in occasione della sua visita nel luglio scorso, quando incontrà malati e migranti al General Convention Center, prima di arrivare in piazza Unità d’Italia. Mudassar vive a Trieste da otto anni e svolge volontariato con la Comunità di Sant’Egidio. Ha sottolineato di aver “trovato lavoro e una nuova possibilità di vita in città”.

