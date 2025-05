Papa: sindaco L’Aquila, un augurio di speranza e unità

agenzia

Biondi, da città di Celestino i più sentiti auguri a Leone XIV

L’AQUILA, 08 MAG – “Un augurio di speranza e unità al nuovo Papa”. Lo scrive sui social il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi in riferimento all’elezione di Robert Prevost come Papa Leone XIV. “L’elezione del nuovo Pontefice – sottolinea il primo cittadino – rappresenta un momento storico di profondo significato spirituale non solo per la comunità cattolica, ma per l’intera umanità”. “In queste ore in cui la Chiesa accoglie il suo nuovo Pastore – ha aggiunto – desidero esprimere, a nome della Città dell’Aquila, della terra di Celestino V, i più sentiti auguri al Santo Padre, Leone XIV, per il cammino che lo attende”.

