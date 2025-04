Papa, svelati le cause della morte e il testamento pronto già da tre anni

Vaticano

Il certificato medico rende noto cosa ha provocato il decesso del pontefice poco dopo le 7,30 di stamane

Il Papa è morto di ictus cerebrale, coma e collasso cardiocircolatorio irreversibile. Lo si legge nel certificato medico. Il Papa era «affetto da: pregresso episodio di insufficienza respiratoria acuta in polmonite bilaterale multimicrobica, bronchiectasie multiple, ipertensione arteriosa, diabete tipo II», aggiunge il Direttore della Direzione di Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano spiegando che «l’accertamento della morte è stato effettuato attraverso registrazione elettrocardiotanatografica».

La sala stampa ha diffuso il testamento del Papa che era pronto dal 29 giugno 2022. Questo il testo. “Nel Nome della Santissima Trinità. Amen. Sentendo che si avvicina il tramonto della mia vita terrena e con viva speranza nella Vita Eterna, desidero esprimere la mia volontà testamentaria solamente per quanto riguarda il luogo della mia sepoltura. La mia vita e il ministero sacerdotale ed episcopale ho sempre affidato alla Madre del Nostro Signore, Maria Santissima. Perciò, chiedo che le mie spoglie mortali riposino aspettando il giorno della risurrezione nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore.