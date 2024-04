Parcheggiatori abusivi a Napoli, ‘tariffe’ sino a 20 euro

agenzia

Controlli dei finanzieri in città: 29 segnalazioni e 18 denunce

NAPOLI, 16 APR – E’ guerra, a Napoli, ai parcheggiatori abusivi i cui tariffari prevedono due euro all’ora, nei quartieri più popolari, e addirittura 15-20 euro nei luoghi di maggior interesse turistico e in occasione di importanti eventi sportivi o musicali. Nell’ambito di una serie di controlli disposti anche alla luce delle indicazioni fornite dal prefetto di Napoli Michele Di Bari, dall’inizio dell’anno i finanzieri del comando provinciale di Napoli hanno notificato 47 segnalazioni: 29 quelle alla prefettura mentre le restanti 18 sono state denunciate all’autorità giudiziaria. Le sanzioni previste prevedono una pena pecuniaria compresa tra 769 e 3.095 euro ma, in caso di reiterazione della violazione, il parcheggiatore abusivo viene denunciato. Per lui è previsto l’arresto e un’ammenda che va da 2mila ai 7mila euro.

