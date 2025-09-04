Parco Cinque Terre, piano interventi da 1,2 milioni di euro

agenzia

Per mitigazione rischio idrogeologico e manutenzione percorsi

GENOVA, 04 SET – Il Parco Nazionale delle Cinque Terre ha approvato un piano straordinario di interventi sulla rete escursionistica di competenza, che si estende per circa 130 km e rappresenta uno dei patrimoni naturalistici e culturali più preziosi d’Italia. In totale, il piano straordinario prevede un investimento complessivo pari a oltre 1,2 milioni di euro. Accanto al lavoro quotidiano svolto dalle squadre di manutenzione dei sentieri il Parco ha programmato e finanziato un pacchetto di azioni mirate alla mitigazione del rischio geo-idrologico, al recupero e alla valorizzazione dei percorsi, con l’obiettivo di migliorarne la fruibilità e preservare le opere in pietra, tratto identitario del paesaggio culturale delle Cinque Terre. Gli interventi straordinari riguardano percorsi strategici per la mobilità lenta e dalla particolare valenza storica e monumentale, che uniscono qualità scenica, biodiversità e tratti caratterizzati da colture tradizionali come vite, ulivo e agrumi. Accanto a queste azioni, il Parco ha stanziato oltre 216mila euro per cofinanziare, insieme al Comune della Spezia, la progettazione e la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio sul sentiero, che collega Fossola a Monesteroli, un tracciato di grande valore paesaggistico interessato da criticità dovute a crolli e cedimenti. Con questo impegno sarà ora possibile avviare la fase esecutiva, una volta ottenuti i pareri tecnici, e procedere alla gara d’appalto per i lavori. Per il presidente del Parco, Lorenzo Viviani, “i sentieri sono le arterie del paesaggio: se restano in salute, tutto l’organismo funziona. Alla base c’è una solida organizzazione, competenze, e un’attenta prevenzione del rischio, attraverso interventi mirati e pianificati sia nel breve che nel lungo periodo. Questo è possibile grazie alle risorse provenienti dal turismo, in particolare dalla vendita delle Cinque Terre Card. In questo modo possiamo ridurre i costi futuri di manutenzione e continuare a garantire un’eccellenza riconosciuta a livello mondiale”.

