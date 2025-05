Pari opportunità, incontro ANSA-sottosegretaria Rauti

agenzia

Illustrate le iniziative del ministero della Difesa

ROMA, 14 MAG – Inclusione, disabilità, pari opportunità. Sono alcuni dei temi al centro dell’incontro in ANSA con la sottosegretaria al ministero della Difesa, senatrice Isabella Rauti. Le numerose iniziative messe in campo dal ministero trovano un naturale punto di approdo nell’attenzione che l’Agenzia riserva a questi temi, in particolare con i nuovi canali verticali ResponsAbilmente, e Donne.

