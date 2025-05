Parma, accoltella la moglie in casa e fugge in auto a tutta velocità ma muore in un incidente stradale

TENTATO FEMMINICIDIO

Sarebbe morto l’uomo che questa mattina, poco prima delle ore 9, avrebbe accoltellato una donna a San Secondo, comune della bassa parmense, costringendola a un ricovero in condizioni critiche presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma.

Il decesso dell’aggressore sarebbe avvenuto dopo che l’uomo si è schiantato con la propria auto mentre tentava la fuga, poco distante dal centro abitato di San Secondo, in prossimità di un distributore di benzina vicino al ponte sul fiume Taro. Nel tentativo di far perdere le proprie tracce, l’uomo avrebbe imboccato a tutta velocità la strada provinciale in direzione Ronco Campo Canneto, invadendo la corsia di marcia di senso opposto e provocando un incidente che gli è costato la vita.

Pochi minuti prima, erano stati i figli della donna ad avvisare il vicinato dell’aggressione subita dalla madre, scendendo in strada e chiedendo aiuto ai residenti della zona, che hanno subito avvisato le forze dell’ordine.

La mamma dei bambini è ora ricoverata in rianimazione all’ospedale Maggiore di Parma. Ha 48 anni. Le sue condizioni sono gravi: sarebbe stata colpita diverse volte anche al collo, oltre che in altre parti del corpo.