Parodi (Anm) a commemorazione giudice Ferlaino, grande amarezza

"Dopo 50 anni nessuna verità sull'omicidio"

LAMEZIA TERME , 03 LUG – “Il ricordo di Francesco Ferlaino è ancora molto importante, ma non deve ridursi ad una formula vuota ed essere sprone per un confronto sui temi della giustizia, che é poi il succo della democrazia. Il dato saliente dell’omicidio di Ferlaino é che, a distanza di 50 anni, non é stata trovata nessuna verità sui suoi responsabili. E questo suscita una grande amarezza”. Lo ha detto il presidente dell’Anm, Cesare Parodi, intervenendo a Lamezia Terme alla cerimonia di commemorazione del giudice assassinato dalla ”ndrangheta. “Noi riserviamo molta attenzione – ha aggiunto Parodi – ai colleghi che hanno perso la vita per il loro lavoro. Per questo la nostra presenza oggi qui era assolutamente doverosa. Quello di Ferlaino, purtroppo, non è l’unico omicidio di un magistrato sul quale non è stata trovata la verità. Chi perde la vita per il suo impegno, come Francesco Ferlaino, avrebbe diritto alla giustizia”. A conclusione della cerimonia é stata intitolata a Ferlaino un’aula del palazzo di giustizia di Lamezia.

