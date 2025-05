Parolin, capisco il ‘tifo’ per me ma serve logica di Chiesa

agenzia

Al Giornale di Vicenza, 'è umanamente comprensibile'

VICENZA, 10 MAG – La “‘tifoseria’ dei vicentini in mio favore (umanamente comprensibile, penso)”, “alla fine va superata secondo una logica diversa, di fede e di Chiesa”. Lo ha scritto il card. Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, nel messaggio che accompagna la lettera al Giornale di Vicenza dopo l’elezione di papa Leone XIV, di fatto la sua prima dichiarazione pubblica dopo il Conclave. “Sappiamo che è molto legato a questo territorio – scrive il giornale berico – e non gli abbiamo nascosto che tutti i vicentini hanno ‘tifato’ per la sua elezione”.

